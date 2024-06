La semana recién pasada, la actriz argentina Eliana Albasetti hizo un desesperado llamado a través de sus redes sociales después de sufrir el robo de una oveja desde su santuario de rescate animal.

Tal como relató en ese momento, el hecho ocurrió en horas de la noche. Ahora la trasandina entregó nuevos detalles del robo, ante lo que señaló que se habría tratado del ingreso por la fuerza de al menos cuatro sujetos encapuchados.

“(Fue) a las 23:00 horas de la noche del jueves y entraron cuatro hombres encapuchados. Se pasaron desde la ruta, rompieron la pandereta del vecino. Trajeron herramientas, porque rompieron el cerco y el corral de Bruno que era de malla Acma“, dijo en referencia a la oveja, según contó a Meganoticias.

“Que si no tienes una herramienta no lo puedes romper”, contextualizó. Sobre cómo sorprendieron a los intrusos, la ex Calle 7 detalló que fue una de sus hijas quien los divisó desde su ventana.

“Mi hija más grande, de 11 años, desde la ventana los vio porque tiraron una red arriba de mis vacas. Empezó a gritar, le fui a decir a Federico (su marido)lo que estaba pasando”, contó.

Tras ello, su esposo salió corriendo detrás de los sujetos, sin embargo, no los alcanzó. Lo mismo los hizo suponer que no se habían logrado llevar a las vacas, pero al revisar a todos los animales se percataron de la ausencia de Pepe Bruno, su oveja.

“A la (vaca) blanquita le habían tirado una red como con pelotas encima y a empatía (otra vaca), intentaron lacearla, es más difícil, pero por eso llegaron hasta acá que mi hija los vio de la ventana”, relató Eliana Albasetti.

Sumado a ello, la actriz contó que los sujetos incluso usaron un fardo de alimento para atraer a los animales, el que finalmente dejaron abandonado junto a unas cuerdas. “Venían super preparados”, añadió la trasandina.

Sobre la pérdida de la oveja, la influencer afirmó: “No hemos tenido ningún dato de nada… Ahora estoy un poco más tranquila, uno empieza a aceptar las cosas que te van pasando“.