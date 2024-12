Un grupo de terraplanistas, en Estados Unidos, ha organizado una expedición a la Antártida para resolver de una vez por todas el debate sobre si la Tierra es plana o esférica.

Will Duffy, motivado por los continuos debates sobre la forma de nuestro planeta, diseñó “El Experimento Final”, que llevó a cuatro defensores de la Tierra plana y cuatro partidarios de la concepción científica de la Tierra esférica a observar el fenómeno del Sol de medianoche, algo que sólo puede suceder en un planeta esférico debido a su inclinación axial.

“He creado El experimento final para acabar con este debate de una vez por todas”, declaró Duffy antes del viaje. “Después de ir a la Antártida, nadie tendrá que perder más tiempo debatiendo la forma de la Tierra”, agregó.

La expedición, que costó 31.495 dólares por persona, según IFL Science, pretendía refutar la teoría apoyada por algunos terraplanistas que afirman que el Tratado Antártico de 1959 es una estrategia para ocultar la verdadera forma del planeta.

El experimento proporcionó resultados sorprendentes, particularmente para Jeran Campanella, un prominente creador de contenido que apoya la teoría de la Tierra plana. “A veces te equivocas en la vida.

Yo creía que no había un Sol de 24 horas. De hecho, estaba bastante seguro de ello”, confesó Campanella en un video que documenta la experiencia. Campanella, quien dirige el popular programa en YouTube “Jeransim” y es co-creador del canal GlobeBusters, reflexionó sobre su error.

Flat Earther Gets Shock Awakening After Dropping $35K on Antarctica Expedition to Put His Theory to the Test | Resist The Mainstream

YouTuber Jeran Campanella has publicly acknowledged evidence that contradicts core flat earth beliefs after witnessing Antarctica’s 24-hour sun… pic.twitter.com/Q2ocnL4pCS

— Owen Gregorian (@OwenGregorian) December 19, 2024