Vivian Jenna Wilson, hija transgénero del magnate Elon Musk, ha anunciado su intención de dejar Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales.

Wilson, de 20 años, compartió su decisión en la red social Threads, creada por Meta, donde escribió: “Lo he pensado mucho tiempo, pero ayer se confirmó. Ya no veo mi futuro en Estados Unidos”.

Wilson, quien rompió su relación con Musk hace dos años y cambió su nombre de Xavier Musk a Vivian Jenna Wilson, expresó su preocupación no solo por el liderazgo de Trump, que podría extenderse por cuatro años más, sino también por quienes votaron a su favor.

“La gente que conscientemente votó por él no va a desaparecer de repente”, afirmó.

El cambio de nombre de Wilson, adoptando el apellido de su madre Justine Wilson, exesposa de Musk, fue un paso público en su distanciamiento con su padre. En 2022, explicó su decisión con claridad: “Ya no deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera o forma”.

Elon Musk's Daughter Says She's Leaving U.S. After Trump's Presidential Win | Click to read more 👇 https://t.co/YeYXYEb4tr

— TMZ (@TMZ) November 7, 2024