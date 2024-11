Una polémica ha salido a la luz en España, país que vive un complejo momento a raíz de la devastación por el fenómeno DANA en diversas ciudades de Valencia.

Se trata de un notero llamado Rubén Gisbert, quien fue captado ensuciándose con barro en una zona de Chiva, ciudad afectada por inundaciones y destrucción, justo antes de realizar un despacho para el Canal 4.

De hecho, aquel medio había adquirido gran fama en los últimos días, debido a que había sido el primero en informar sobre la tragedia.

Lo anterior, claramente generó repudio generalizado en el país europeo.

¡NO OS FIÉIS DE NADIE ESTOS DÍAS! El agitador Rubén Gisbert se da cuenta de que está poco manchado antes de entrar al programa de Iker Jiménez y literalmente se tira al suelo de rodillas para mancharse más. Después dice “estamos listos”. pic.twitter.com/paXPIeYnzB — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 4, 2024

Debido a lo anterior el presentador principal de la cadena, Iker Jiménez, debió ofrecer disculpas públicas.

“No tenía conocimiento de esto y estoy absolutamente preocupado, porque Rubén Gisbert ha hecho un trabajo encomiable durante estos cinco días transportando medicinas”, expuso.

“Esto que ha hecho no lo entiendo, entiendo que será fruto del nerviosismo. Tenéis mi palabra de que yo jamás he obligado a nadie a dramatizar, a mancharse, y el que me conoce lo sabe”, agregó.

Por lo pronto, Jiménez confirmó que el reportero no seguirá trabajando para el canal durante la cobertura de la emergencia.

“He tomado la medida directa y recalcitrante de decirle que no puedo contar con él, me ha fallado. Me he quedado de piedra cuando me lo han enviado”, concluyó.