Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La doctora Johanna Olson-Kennedy, líder de un estudio en Estados Unidos sobre bloqueadores de pubertad en adolescentes transgénero, reveló al The New York Times que teme publicar los resultados por posibles usos políticos en su contra. El extenso programa federal iniciado en 2015 involucró a 95 menores, administrándoles los bloqueadores para detener la pubertad y evaluar su salud mental, aunque sorpresivamente no se encontraron mejoras en este aspecto. A pesar de los nueve años transcurridos, los resultados no han sido publicados debido al clima político y la posibilidad de ser usados en contra de los tratamientos de género en menores, actualmente prohibidos en más de 20 estados. A pesar de las preocupaciones, la Dra. Tishelman enfatizó la importancia de la publicación científica para informar adecuadamente sobre los impactos de estos tratamientos en la salud mental de los jóvenes transgénero.