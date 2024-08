Una investigación de CNN en colaboración con el Centro para la Resistencia Informativa reveló que al menos 17 cuentas de la red social X están utilizando fotos robadas y manipuladas de influencers europeas para respaldar la candidatura del republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Estas cuentas forman parte de un total de 56 perfiles identificados que parecen estar coordinados para promover contenido pro-Trump en internet. A pesar de que no se encontraron evidencias que vinculen la campaña de Trump con estas cuentas, tanto CNN como el CIR destacan un patrón de comportamiento no auténtico, donde se emplean fotos manipuladas con lemas del presidente y se utilizan hashtags y publicaciones similares con errores en inglés. Las cuentas falsas, que incluyen nombres femeninos populares como "Eva" o "Luna", presentan verificación oficial y están ubicadas en Estados Unidos, pese a utilizar imágenes de influencers europeas como la alemana Debbie Nederlof, quien expresó su sorpresa al verse involucrada en apoyo a Trump. El CIR enfatizó la importancia de la vigilancia en línea, señalando que la amenaza del engaño digital es creciente, y aunque notificaron a X sobre las cuentas falsas descubiertas, la red social nunca respondió, aunque finalmente suspendió las cuentas en cuestión.

Al menos 17 cuentas de la red social X (Twitter) utilizan fotos robadas y manipuladas de influencers europeas, para apoyar la candidatura del republicano Donald Trump a la Casa Blanca.

Esto lo arrojó una investigación de CNN, en conjunto con el Centro para la Resistencia Informativa (CIR, por sus siglas en inglés).

Estas 17 cuentas son parte de los “56 perfiles en X identificados, muchos de ellos con miles de seguidores cada uno, que parecen ser parte de una campaña coordinada para impulsar contenido pro-Trump en internet”, indica la investigación, la que arrojó que no se encontraron indicios de que la campaña de Trump esté involucrada, según CNN, pese a que los perfiles van en directo apoyo del candidato.

“El análisis de estas cuentas revela un patrón de comportamiento no auténtico: utilizan fotografías robadas manipuladas para incluir lemas de Trump y (su movimiento) MAGA (Make America Great Again) en prendas de vestir (o, en algunos casos, imágenes que parecen generadas por IA) y utilizan los mismos hashtags y publicaciones similares que a menudo incluyen errores en el idioma inglés”, señalan tanto el medio como la ONG, consigna la Agencia EFE.

Las cuentas utilizan nombres femeninos que con populares, como por ejemplo “Eva”, “Sophia”, “Luna”, “Samantha” e “Isabelle”.

Todas las cuentas cuentan con rasgos comunes y tienen ubicación en Estados Unidos. Al menos 15 de las cuentas tienen la marca azul de verificación, por lo que, según los autores del estudio, los controles “claramente han fallado”.

Cuentas falsas utilizan las fotos y las modifican

Debbie Nederlof, una influencer alemana de 32 años, es una de las víctimas de usurpación de imagen. La influencer sube contenido de moda y belleza, al igual que otras jóvenes de Dinamarca, Alemania y Rusia, quienes se han visto vulneradas.

Nederlof dijo a CNN que “Para ser sincera, (me dije): ‘¿Qué carajo?’ Esa fue mi reacción, porque no tengo nada que ver con Estados Unidos. Con Trump, con las cosas políticas por allá. ¿Qué diablos me importa a mí desde un pequeño lugar en Alemania la política estadounidense?”, consigna EFE.

Desde el Centro para la Resistencia Informativa, que se dedica a combatir los “abusos de los derechos humanos”, indicó que “Si bien la intención detrás de cuentas falsas como la de Eva (una de las descubiertas) sigue sin estar clara, subrayan la creciente amenaza del engaño digital. Estas cuentas tomaron imágenes de personas influyentes de la moda europea y las utilizaron, sin su permiso, para hacerse pasar por mujeres estadounidenses jóvenes y pro-Trump. En algunos casos, las imágenes se editaron utilizando sofisticadas técnicas de manipulación de imágenes”.

Tanto el CIR como CNN se comunicaron con la red social para notificar el descubrimiento de las 53 cuentas falsas que lograron identificar, sin embargo, X nunca les respondió, aunque las cuentas fueron suspendidas posteriormente.

“A medida que se acercan las elecciones estadounidenses, la necesidad de vigilancia en línea es más crítica que nunca. Las plataformas de redes sociales deben intensificar sus esfuerzos para detectar y eliminar cuentas no auténticas, mientras que los usuarios deben seguir siendo exigentes con el contenido que encuentran en línea”, añadió el CIR.