Un nuevo caso de abuso a menores afecta a la Iglesia en Italia: Andrea Melis, un cura de un pueblo de la región de Liguria del que también se reveló que es portador del sida, fue arrestado este mes y se halla en un proceso judicial por acusaciones de abusos sexuales a un monaguillo que conoció en su parroquia.

Melis, de 60 años, era sacerdote en una iglesia de la localidad de Finale Ligure, en el norte de Italia, y fue suspendido de su cargo por la Curia tras ser detenido este agosto por presunta agresión sexual, prostitución a menores y tentativa de violencia agravada. Todo ello se produjo tras la denuncia de la madre de la víctima, aunque la Justicia señala que pudo haber otros menores afectados.

El caso generó aún más revuelo después de que se supiera que Melis tiene sida, enfermedad de transmisión sexual que contrajo hace años en África. Pese a ello, mantuvo relaciones sexuales sin tomar precauciones con el menor, lo que expuso a la víctima al riesgo de contagio, según la jueza de instrucción del caso, Milena Catalano.

Según la prensa, se hicieron pruebas al menor que revelaron que este no es portador del sida, mientras que el cura -miembro de la Orden de los Escolapios y ahora en arresto domiciliario- aseguró a los investigadores que se estaba sometido a tratamiento desde hace tiempo para reducir el riesgo de contagio.

De acuerdo con la acusación, Melis realizó actos sexuales con el menor a cambio de dinero y regalos como cigarros electrónicos, videojuegos y ropa de marca, cada vez que se veían le daba unos 100 o 200 euros y le llegó a comprar un teléfono de 800 euros de valor.

La Justicia acusa al cura de actuar bajo “impulsos perversos”, de aprovecharse de la confianza del menor y “atraerlo a su casa, cerca de las iglesias”, para forzarle a “acceder a todo lo que un adulto prohíbe”.

Fa riflettere come a denunciare padre Andrea Melis sia stata solo una famiglia, quella del minore abusato sessualmente da almeno tre anni per il quale il parroco aveva una vera ossessione. Le altre famiglie coinvolte, almeno 7, non hanno battuto ciglio. Secondo voi perchè? pic.twitter.com/f8gSIe774V

— AndyLostInThe80s (@LostThe80s) August 5, 2024