Un presentador de Fox News, llamado Jesse Bailey Watters, generó una amplia polémica en Estados Unidos, luego de una intervención durante un panel, en donde se analizaba el posible “Voto ‘blanco’ hacia Kamala Harris”.

Fue en un momento del debate donde Watters, que en su país tiene posturas más conservadoras, rebatió el hecho de que hombres puedan votar por la eventual candidata del Partido Demócrata por la presidencia de EEUU.

“No veo por qué un hombre deba votar por los demócratas, no es el partido de la virtud, seguridad, de la fuerza, definitivamente no es el partido de la familia”, indicó.

“Ser un hombre y votar por una mujer, sólo porque es una mujer, es alguien incluso más infantil que alguien que tiene ‘mommy issues’ (problemas de crianza materna), o tratan de ser aceptados por otras mujeres”, agregó.

“Y escuché a un científico decir el otro día, que ‘cuando un hombre vota por una mujer, realmente transiciona a una mujer’. Eso dice la ciencia”, concluyó.

"When a man votes for a woman, he actually transitions into a woman."

This dude is madder than he has ever been in his life. It's glorious. pic.twitter.com/WUKQ2e0odT

— Brandon Friedman (@BFriedmanDC) July 30, 2024