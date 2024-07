Una joven china llamada Pan Xiaoting murió al realizar un polémico, y absurdo, reto de redes sociales, en donde debía ingerir grandes cantidades de comida durante transmisión en vivo para redes sociales.

De acuerdo a Unilad, la muchacha de 20 años solía realizar desafíos que consistían en comer hasta 10 kilos en lapsos de 10 horas.

De hecho, cercanos a ella explicaron que durante los últimos meses se había ocupado únicamente a esta actividad, para generar ingresos.

Su deceso ocurrió el pasado viernes, cuando precisamente llevaba a cabo una de sus emisiones en directo.

Los reportes previos indican que Xiaoting había sido hospitalizada a inicios de año, luego de una hemorragia gástrica provocada por comer en exceso en cortos periodos de tiempo, posteriormente había sido dada de alta.

CHINESE INFLUENCED DIES OF OVEREATING

A 24-year-old influencer in China died while performing an eating challenge on a live feed. The incident took place on July 14.

As reported by local outlet Hankyung, Pan Xiaoting died due to overeating during a live recording of mukbang.… pic.twitter.com/7pjJxRcrWj

— Mark Chapman (@MC_IBTimesSG) July 22, 2024