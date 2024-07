Un hombre fue detenido mientras intentaba introducir de contrabando más de 100 serpientes vivas en China continental, ocultas en sus pantalones, según informaron ayer martes las autoridades aduaneras del país.

El viajero, cuyo nombre no fue revelado, fue interceptado por agentes de aduana al intentar cruzar desde la ciudad semiautónoma de Hong Kong hacia la ciudad fronteriza de Shenzhen.

A través de un comunicado, el servicio aduanero explicó: “Tras una inspección, los agentes de aduanas descubrieron que en los bolsillos de los pantalones que llevaba el pasajero había seis bolsas selladas con cinta adhesiva”.

Cada una de estas bolsas contenía serpientes vivas de diversas formas, tamaños y colores. “Una vez abierta, cada bolsa contenía serpientes vivas de todo tipo de formas, tamaños y colores”, añadieron las autoridades en su comunicado.

En total, los agentes incautaron 104 reptiles, entre ellos serpientes de leche y serpientes del maíz, muchas de las cuales eran especies no autóctonas.

Un video publicado muestra a dos agentes fronterizos inspeccionando bolsas de plástico transparentes llenas de serpientes rojas, rosas y blancas retorciéndose, consignó Deutsche Welle.

Vale mencionar que China es uno de los mayores centros de tráfico de animales del mundo, pero en los últimos años, las autoridades han tomado medidas contundentes contra el comercio ilícito. Las leyes de bioseguridad y control de enfermedades del gigante asiático prohíben introducir especies no autóctonas sin permiso.

La autoridad aduanera enfatizó: “Aquellos que infrinjan las normas serán (…) considerados responsables de acuerdo con la ley”, aunque no especificaron la pena impuesta al hombre.

Las estrictas regulaciones buscan evitar la introducción de especies invasoras que puedan dañar los ecosistemas locales y propagar enfermedades.

