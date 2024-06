Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La cuenta de Instagram del ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz, con más de 102 mil seguidores, fue hackeada recientemente, mostrando perfiles de mujeres y cuentas de animé. Muñoz, al ser consultado sobre el incidente, expresó su sorpresa al aterrizar en Santiago y encontrarse con el hackeo, y afirmó que intentará recuperar la cuenta para eliminarla, ya que no usa Instagram. Aunque destacó que no tiene sospechas sobre cómo sucedió el hackeo, mencionó que la cuenta hackeada sigue publicando contenido no autorizado cada media hora. El caso se ha viralizado en redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios.