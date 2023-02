Una joven colombiana denunció que su vecino le dio una brutal golpiza y la dejó inconsciente luego de que le pidiera que no bote la basura a deshoras.

El hecho ocurrido en Villa Javier, en el municipio de San Cristóbal, en Colombia, donde un hombre dio una brutal golpiza a una vecina, llamó la atención por la agresiva reacción de este. Según relató la víctima, todo habría ocurrido luego de que le pidiera al hombre botar la basura a las horas correspondientes.

Paula Fajardo, la víctima de la golpiza, habló con el canal colombiano CityTv donde dio a conocer su caso. Ahí relató que pocos minutos después de que pasara el camión de la basura, uno de sus vecinos salió a botar la suya, la cual además depositó en el contenedor equivocado.

Ante esto la mujer le habría dicho: “No haga eso, no sea cochino, por favor devuelva la basura a su casa”, ante la frase el sujeto la habría agredido verbalmente.

“Lo único que hace es decirme cosas obscenas y gritarme cosas respecto de mi sexualidad”, afirmó la vecina víctima de la brutal golpiza en Colombia. Posterior a eso, el hombre se había regresado a su casa y ella siguió su camino hacia la universidad.

Sin embargo, el altercado no quedó ahí, pues el agresor regresó donde estaba ella y la golpeó en la cara. “Al principio la verdad lo único que veo es que me pega un cabezazo, pero los golpes que tengo muestran que me golpeó más veces y perdí la consciencia“, relató.

Paula Fajardo también afirmó que cuando volvió en sí intentó atraparlo para denunciarlo, no obstante, en la persecución el hombre se encontró con un amigo al que le pidió un cuchillo para amenazarla, por lo que la víctima tuvo que resguardarse en una tienda cerca de su hogar.

Ahora la mujer pide ayuda a la policía para poder identificarlo y poder tomar las acciones legales correspondientes.