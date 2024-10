El pasado 6 de octubre se reportó el fallecimiento del empresario de la India Ratan Tata, a los 86 años. En los últimos días se reveló su testamento.

Una situación que llamó bastante la atención, por ser muy inusual, es que el magnate dejó una parte importante de su fortuna en favor de su perro ‘Tito’, para que reciba “cuidados ilimitados”.

Ratan Tata no se casó ni tuvo hijos, por lo que sus hermanas Shireen y Dina serán las nuevas controladoras de su grupo empresarial.

Por otro lado, su hermano Jimmy sólo tendrá una “parte mínima” de sus bienes.

De acuerdo a Times of India, otros grandes beneficiarios del testamento serán su asistente personal Konar Subbiah, además de su cocinero Rajan Shaw.

#RatanTata, one of India's most revered industrialists, left an indelible mark on the nation. From education to healthcare, his initiatives left a lasting impact. He was awarded Padma Vibhushan in 2008. Leaders and industrialists worldwide paid glowing tributes to Ratan Tata,… pic.twitter.com/10w052WPIV

— The Hindu (@the_hindu) October 10, 2024