Una situación bastante compleja se dio en las afueras del Museo de la Caballería Real en Londres, donde una turista fue mordida por un caballo de la Guardia Real.

El hecho incluso quedó grabada por el acompañante de la mujer, quien quedó con una herida en su brazo.

En el mismo video podía verse que, precisamente en ese lugar, había un letro de advertencia sobre los animales.

“Cuidado, los caballos pueden patear o morder. No toquen sus riendas ni se acerquen en demasía”, indicaban.

Tras el incidente, puede observarse como la mujer es auxiliada por personal de seguridad en el lugar, ante decenas de otros turistas.

Al parecer la situación no fue de gravedad para la mujer, aunque se desconoce si debió recibir atención médica.

Tourist FAINTS after being bitten by a Kings Guard’s Horse after she attempted to pose for a photo. pic.twitter.com/fXRGxdj867

— Oli London (@OliLondonTV) July 21, 2024