Este domingo concluyó en Bombay la fastuosa boda de Anant Ambani, el hijo menor del magnate indio Mukesh Ambani, y Radhika Merchant, heredera millonaria. La recepción final se llevó a cabo en el Jio World Convention Center, cerrando así tres días de celebraciones llenas de lujo y personalidades destacadas.

Las festividades, que han costado entre 320 y 600 millones de dólares, incluyeron una serie de eventos previos organizados por la familia Ambani durante los últimos meses.

La lista de asistentes fue tan impresionante como las celebraciones mismas, con estrellas del cine indio como Amitabh Bachchan, el actor estadounidense John Cena, Kim Kardashian y el ex primer ministro británico Tony Blair, entre otros.

El primer ministro indio, Narendra Modi, también estuvo presente en Bombay para bendecir la unión del hijo del undécimo hombre más rico del mundo. Las ceremonias alcanzaron su punto culminante el pasado viernes, cuando la pareja dio siete vueltas alrededor de un fuego sagrado, seguido de una bendición el sábado.

Los medios indios y las redes sociales han estado atentos a cada detalle del lujo que rodea las festividades, desde los fastuosos vestidos y joyas de la novia y los invitados hasta los bailes y los regalos exclusivos.

karlie kloss shared some more content from this weekend at anant ambani and radhika merchant's pre-wedding via her instagram story 💙 pic.twitter.com/8gpK0elRTK

— karlie kloss archive (@archiveofkloss) March 5, 2024