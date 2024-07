Hay personas que desafían a la muerte realizando trucos extremos, viajes a lugares poco habitados o incluso con actividades que solo un puñado de personas lo harían, otros, lo hacen sin saber, como el caso de una mujer china que utilizó por 20 años una granada de mano como martillo.

Según consigna South China Morning Post, se trata de la historia de la señora Qin, quien actualmente tiene 90 años.

Ella vive en Xiangyang, en la provincia de Hubei, en el centro de China. Un día, ya hace muchos años, encontró un extraño trozo de metal cuando trabajaba en su granda en Huangbao.

Se lo llevó a su casa, ya que pensó que por la forma que tenía podría sacarle provecho como martillo, así que lo usó para tareas domésticas.

“Lo he estado usando en casa para moler pimiento rojo, cascar nueces y clavar clavos”, dijo la mujer, según indicó el medio.

El pasado 23 de junio, trabajadores estaban demoliendo su antigua casa y fue en ese momento que encontraron el elemento, por lo que llamaron inmediatamente a las autoridades.

😱 A 90-year-old granny from Xiangyang, Hubei in central China, used an iron hammer for 20+ years to crack nuts and hammer nails. Turns out it was a HAND GRENADE! 💣 Luckily, no harm done. pic.twitter.com/ZrqlKYMEgV

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 25, 2024