Un video difundido en Estados Unidos revela el momento exacto en que un socavón se abre justo en medio de un complejo de deportes y cancha de fútbol en Aton, Illinois.

De acuerdo a lo que reporta Telemundo, el momento fue captado por la cámara de vigilancia en el Gordon Moore Park. En ese instante nadie estaba haciendo uso de la instalación.

El Director de Parques y Recreación de Alton, Michael Haynes, indicó que el agujero tiene un total de 30 metros de longitud, además de 15 metros de profundidad.

La investigación determinó que todo inició luego que una mina subterránea colapsara en la zona. Esta pertenecía a una empresa de construcción llamada New Frontier Materials.

Todo indica que los trabajadores habrían estado minando justo bajo las instalaciones deportivas, lo cual no estaba permitido.

NEW: Surveillance footage captures the moment a 100 foot wide and 30 foot deep sinkhole swallows a soccer field in Alton, Illinois.

The footage shows bleachers and a light pole getting completely swallowed by the sinkhole at Gordon Moore Park.

According to local reports, the… pic.twitter.com/NPfgz6LLBH

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 27, 2024