La boxeadora australiana Ebanie Bridges, actual campeona mundial de Peso Gallo de la FIB, sorprendió a un reportero en plena entrevista al realizar un topless para promocionar su cuenta en OnlyFans

La pugilista de 36 años acostumbra posar con atrevida lencería en las ceremonias de pesaje, mostrando su escultural figura, y hasta tiene su propio negocio de ropa interior femenina.

Al ser consultada por esto, Bridges le respondió a un reportero del portal Boxing King Media: “¿Qué quieres decir con explicar mi traje de pesaje? Es sexy, ¿no?…Fui la primera en pesarme con lencería y recibí una gran cantidad de reacciones violentas”.

Tras ello, la boxeadora sorprendió al periodista al levantarse su camiseta y mostrar su atractiva lencería negra, dejando ver sus senos, con su cuenta de OnlyFans escrita en su vientre.

“Me uní a OnlyFans y puedes suscribirte ahora. Estoy muy emocionada. Les mostraré a todos mi contenido exclusivo y todas las cosas que no puedo compartir en Instagram”, indicó.

La australiana suma casi 700 mil seguidores en Instagram y se anota una serie de victorias en el cuadrilátero, con una sola derrota, cuando perdió por puntaje ante la británica Shannon Courtenay, en 2021.

