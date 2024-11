La famosa ardilla de internet, Peanut, y su amigo mapache, Fred, fueron sacrificados por el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York, tras ser incautados. Fundaciones animalistas y miles de personas expresaron su repudio a la decisión del organismo gubernamental, destacando que Peanut "vivía su mejor vida" y no representaba ningún peligro.

Indignación está causando en redes sociales el caso de “Peanut the squirrel”, una famosa ardilla de internet que fue incautada y eutanasiada por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) del Estado de Nueva York, en EE.UU.

El animal había sido rescatado hace 7 años por Mark Longo, quien la encontró cuando era solo una cría, después de que su madre fuera atropellada por un auto en Connecticut.

Longo compartía el diario vivir de Peanut en Instagram y TikTok, tiempo después, se mudó a Nueva York para fundar un refugio de animales al que llamaron “P’Nuts Freedom Farm”, momento en que también adoptaron a Fred, un mapache que igualmente fue sacrificado.

Peanut the squirell fue sacrificada “innecesariamente”

Según relata el New York Post, la medida del DEC surgió porque vecinos de la pareja denunciaron la presencia de “animales salvajes” en el barrio. El 30 de octubre, funcionarios del organismo se presentaron en el domicilio de Longo e incautaron a Peanut y Fred.

“Una persona implicada en la investigación fue mordida por la ardilla. Para realizar las pruebas de la rabia, ambos animales fueron eutanasiados. Los animales están siendo sometidos a pruebas de detección de la rabia y se recomienda encarecidamente a cualquier persona que haya estado en contacto con estos animales que consulte a su médico”, argumentó el DEC en un comunicado.

El 1 de noviembre, el matrimonio posteó un video dedicando unas sentidas palabras a sus mascotas: “Peanut fue lo mejor que nos ha pasado nunca”, dijeron.

Ante la muerte de los animales, miles de personas en redes sociales han manifestado indignación contra el organismo gubernamental, así como fundaciones animalistas.

“Peanut no estaba lastimando a nadie. Hay ardillas fuera de nuestro jardín todos los días y gente que les da cacahuates y les deja calabazas fuera después de Halloween. Esta ardilla en particular tuvo que ser eutanasiada ¿porque estaba viviendo su mejor vida? No entendemos“, reclamó la organización Sweet Buffalo.

“Sin mencionar que Peanut no fue el único asesinado innecesariamente. También su amigo, Fred el mapache. Otro animal que no hizo nada malo”, apuntaron.