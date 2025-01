La temporada estival es sinónimo de vacaciones para muchos, y si estás planeando viajar en avión, es crucial que conozcas tus derechos como pasajero. El Gobierno de Chile detalla qué hacer en casos de retrasos, cancelaciones, pérdida de equipaje y denegación de embarque, garantizando compensaciones como reembolso del pasaje, alojamiento, alimentación y hasta compensaciones económicas en situaciones específicas. Además, se establecen normativas para la cesión de pasajes, la devolución del dinero en caso de no querer viajar y las indemnizaciones por pérdida o daño de equipaje, todo con el objetivo de proteger a los pasajeros y garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.

La temporada estival -que comprende enero, febrero y marzo- es sinónimo de vacaciones para muchos y si vas a viajar en avión, es mejor que conozcas tus derechos como pasajero.

Ya sea en vuelos nacionales o internacionales, y para cualquier momento del año, el Gobierno de Chile compartió lo que puedes hacer en caso de retrasos, cancelaciones, pérdida de equipaje y otros problemas, y acá te lo enseñamos.

Derechos del pasajero de avión: retraso o cancelación

En el escenario del retraso o la cancelación, puedes embarcar en el vuelo más próximo disponible.

Si la alternativa más próxima supera las 3 horas de diferencia con el vuelo original, puedes solicitar el reembolso total del pasaje o del tramo no utilizado.

En caso de preferir la alternativa superior a 3 horas, tendrás derecho a:

– Comidas

– Refrigerios (equivalentes a 0,5 UF = $18.800)

– Alojamiento (cuando corresponda)

– Movilización del aeropuerto al lugar de residencia o alojamiento

– Arreglos y prestaciones para retomar conexiones perdidas

Cabe destacar que la aerolínea siempre debe informar el motivo del retraso o cancelación.

¿Qué hago si no me dejan subir al avión?: Derechos por denegación del viaje

Por lo general, esto ocurre cuando hay una sobreventa de asientos. En ese caso, la aerolínea puede solicitar personas voluntarias que decidan viajar en otro horario.

Si el nuevo embarque ocurre posterior a las 2 horas del vuelo original, tienes derecho a comidas, refrigerios, alojamiento según corresponda, movilización, arreglos y prestaciones por conexiones perdidas.

Y si es 3 horas después del original, también tienes derecho a una compensación económica de acuerdo a una tabla establecida en el Código Aeronáutico.

Si no fuiste voluntario, pero aun así te negaron el embarque, tienes derecho a no continuar con el viaje contratado y solicitar el reembolso del pasaje total o del tramo no realizado, además de una compensación económica.

¿Qué pasa si mi equipaje no llega o hay artículos que faltan?

En tal caso, debes avisar a la compañía inmediatamente o en un plazo de 7 días desde la pérdida.

Por otro lado, si el equipaje llega con retraso, debes avisar por escrito a la compañía aérea en un plazo de 21 días, contados desde la entrega del equipaje a la aerolínea.

¿Y cuál es la indemnización por pérdida o daño de equipaje?

La indemnización varía según el tipo de vuelo.

Si es un vuelo internacional, puedes recibir hasta $1.200.000 pesos, que equivale a 1.131 Derechos Especiales de Giro (DEG).

Mientras que en vuelos al interior del territorio nacional, el tope de indemnización que puedes recibir corresponde a 40 UF (aproximadamente $1.300.000 pesos).

Cabe mencionar que puedes recurrir a los Tribunales de Justicia para solicitar una indemnización mayor.

¿Cómo puedo ceder mi pasaje a otra persona?

Si eres pasajero de un vuelo dentro de Chile, tienes la posibilidad de endosar tu pasaje de avión a otra persona, sin costo, y para trayectos de ida y/o vuelta, pero solo bajo ciertas condiciones:

– El traspaso debe realizarse con al menos 24 horas de anticipación al vuelo.

– Debe realizarse entre personas naturales y como máximo una vez por pasaje.

– Está limitado a un máximo de un traspaso por semestre por línea aérea.

– No está permitida la cesión con fines de lucro, como actividad comercial o de forma habitual.

¿Qué hago si ya no quiero viajar?

Si tu vuelo es nacional, tienes la posibilidad de retractarte de la compra de tu pasaje y recibir la devolución de la totalidad del monto pagado, aunque solo bajo ciertas condiciones.

Puedes cancelar la compra dentro de las 48 horas después de haberla realizado, eso sí, con la condición de que el vuelo esté programado para al menos 7 días después.

La aerolínea debe realizar la devolución a más tardar en 10 días.

Para viajes contratados 180 días (aproximadamente 6 meses) o más previo a la salida programada del vuelo, puedes ejercer el retracto dentro de los 7 días posteriores contados desde la compra del pasaje.

En estos casos, la aerolínea debe realizar la devolución a más tardar en 30 días.