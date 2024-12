Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Estado chileno brinda diversas ayudas a la población, algunas dependientes de estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer a sectores vulnerables. Destacando el programa Chile Crece Más (ex Chile Crece Contigo), que protege los derechos de los niños y sus familias, ofreciendo servicios universales y focalizados para los más necesitados. Sin embargo, la ministra Camila Vallejo generó controversia al usar este sistema mientras está embarazada, lo que provocó críticas por presuntamente no estar en el porcentaje vulnerable del Registro Social de Hogares. El programa cuenta con beneficios como Apoyo al Recién Nacido y Apoyo a Salud Mental Infantil, entre otros. Los requisitos para acceder incluyen atenderse en el sistema público de salud y estar inscrito en el Registro Social de Hogares. Aunque la ministra no estaría inscrita, la ayuda específica que recibe no requiere este registro.