Este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta de elecciones de gobernadores regionales en 11 regiones de Chile, donde el voto es obligatorio y quienes no cumplan podrán enfrentar multas que superan los $30 mil. Las excusas válidas para no votar incluyen enfermedad, ausencia del país o a más de 200 kilómetros del local de votación, desempeño de funciones encomendadas por la ley de Votaciones Populares y Escrutinios, o impedimentos graves. En caso de no poder sufragar, se deberá presentar la excusa ante un Juzgado de Policía Local acreditando la razón, o ante Carabineros en caso de estar a más de 200 kilómetros, solo el mismo día de las elecciones. La multa por no votar en esta segunda vuelta es de 0,5 UTM, equivalente a $33.314.