Rodri Hernández, ‘cerebro’ de la Selección de España, campeón de Europa y del Manchester City, logró este lunes el Balón de Oro 2024, la segunda vez que un jugador español consigue el trofeo.

“Es una noche increíble para mí. Tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente, a France Football y a la UEFA. Agradezco a quien me ha votado”, señaló el ganador. “Con 17 años pensaba que el sueño se desvanecía. Mi padre me dijo que no tirara la toalla, desde ese día cambió mi mentalidad”, agregó.

Hay que indicar, que en la víspera el delantero brasileño de Real Madrid, Vinicius Junior, se perfilaba como el favorito, pero este lunes desde las primeras horas se informó que la historia dio un gran giro y que Rodri se llevaría el trofeo.

¿Quién es Rodri? El ganador del Balón del Oro 2024

Rodri, cuyo nombre completo es Rodrigo Hernández Cascante, es un futbolista español nacido el 22 de junio de 1996 en Madrid, España. Fue galardonado con el Balón de Oro, que lo consagró como el mejor jugador del mundo del 2024.

De acuerdo a El País de España, inició su carrera futbolística en la cantera de diferentes clubes de la capital española, donde se destacó por su capacidad técnica, inteligencia táctica y su habilidad para leer el juego desde una posición central.

Sin embargo, en 2015, llegó al Villarreal, donde logró consolidarse en el primer equipo y llamar la atención de los grandes clubes europeos gracias a su visión y control del mediocampo. En el “submarino amarillo” jugó 84 partidos y 2 goles.

En 2018, Rodri fue adquirido al Atlético de Madrid y se convirtió en una pieza clave del equipo dirigido por Diego Simeone. Al año siguiente, en 2019, dio un importante paso en su carrera al fichar por el Manchester City, bajo la dirección de Pep Guardiola.

En el equipo inglés, Rodri no solo perfeccionó su estilo de juego y destacó en competiciones como la Premier League y la UEFA Champions League.

¿Cuáles son sus logros?

Entre los logros más importantes de Rodri, además del Balón de Oro, se incluyen múltiples títulos de la Premier League, la Champions League 2023 y la FA Cup con el Manchester City.

A nivel internacional, ha sido pieza fundamental en la selección española, contribuyendo en competiciones como la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones de la UEFA 2023.

Según medios españoles, está graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Jaime I, carrera que comenzó en su etapa en el Villarreal y que finalizó a distancia después de fichar por el Manchester City.