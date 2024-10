Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Real Madrid se ha visto envuelto en polémica al no asistir a la gala del Balón de Oro tras enterarse de que Vinícius Junior no sería galardonado como mejor jugador de la pasada temporada, reconocimiento que finalmente recayó en el español Rodri. La decisión de cancelar su viaje a París fue considerada una falta de respeto, generando críticas de la prensa europea que calificó la reacción como una falta de clase. Diversos medios señalaron que el Real Madrid debería haber demostrado grandeza incluso en la derrota, describiendo la situación como una pataleta indigna del "club más grande del mundo". La organización del Balón de Oro manifestó que la ausencia del equipo merengue no afectó la celebración, generando una reorganización de asientos ante la inesperada decisión de medio centenar de miembros de la delegación madridista de no asistir al evento.