El Balón de Oro fue otorgado a Rodri del Manchester City en una ceremonia que causó controversia al dejar fuera a Vinícius Jr del Real Madrid, quien fue considerado como favorito. El equipo \'merengue\' se ausentó en protesta por la decisión, generando críticas a los organizadores. El redactor en jefe de France Football, Vincent Garcia, explicó que se decidió no notificar previamente a los ganadores este año, lo que molestó al Real Madrid. El medio francés L\'Equipe criticó duramente la actitud del club español, calificando su ausencia como una derrota moral.

Gran revuelo ha causado en el mundo del fútbol la ceremonia del Balón de Oro, galardón al mejor jugador de la temporada que recayó en las manos de Rodri, emblema del Manchester City, quien dejó atrás a Vinícius Jr del Real Madrid.

De hecho, el elenco ‘merengue’ se restó de dicha gala y nadie perteneciente al equipo viajó, en una clara muestra de descontento por no brindarle el trofeo a ‘Vini’.

Esto ha causado polémica en el fútbol internacional y para hablar sobre las decisiones tomadas por los organizadores de la ceremonia, así como también por el desplante del Real Madrid al no asistir (pese a ganar el premio al mejor equipo del año y mejor entrenador) fue el redactor en jefe de France Football, Vincent Garcia, quien trabaja en la revista que entrega el prestigioso premio.

En conversación con L’Equipe, García partió detallando que “tuve mucha presión del Real Madrid pero, como ocurre con otros clubes, siempre fui claro, justo y quizás mi silencio los llevó al límite. Pero fue igual que con los demás. Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia”.

La molestia del Real Madrid

Según medios españoles, lo que fastidió a Real Madrid fue que desde France Football no se comunicaron con ellos para notificar que Vinícius Jr había ganado el premio al Balón de Oro, pero el propio redactor en jefe del medio reveló que a diferencias de las otras ediciones, esta vez no se tomó esa iniciativa.

Con relación a esto, Vincent García apuntó que “fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes. Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados. Pensé que todos habían aceptado pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla”.

“Cuando el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que no hubiera habido una parte de desengaño”, anunció.

Los motivos de la ‘derrota’ de Vinícius

Por otra parte, detalló el motivo principal del por qué Vinícius Jr no se quedó con el premio al mejor jugador de la temporada.

“Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri”, cerró.

Quienes dejaron un duro dardo para el Real Madrid fue el medio francés, L’Equipe, periodico digital que arremetió con todo contra los españoles.

Con relación a esto, los franceses agregaron que fue “una derrota electoral y una derrota moral”.

“El Real Madrid, que no acepta que no se sepa de antemano el ganador, ni que no sea él, acabó negándose a venir por el rumor de la derrota de Vinicius, tomando como rehén a sus otros ganadores, Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé, en particular”, finalizó .