Concierto de Kylie Minogue en Chile: precio de las entradas, cómo comprarlas y cuándo empieza la venta

La cantante Kylie Minogue anunció este jueves que en 2025 realizará un concierto en Chile, y otros países de Latinoamérica, de la mano de una nueva gira.

Se trata del ‘Tension Tour’, que se enmarca en contexto de sus álbumes ‘Tension’ (2023) y ‘Tension II’, recién lanzado el pasado 18 de octubre, de los que se destacan el viral ‘Padam Padam’, y su más reciente sencillo ‘Lights, Camara, Action…’.

La australiana autora de éxitos como ‘Can’t Get You Out of My Head’ o ‘In Your Eyes’, se presentará en Chile el 12 de agosto en el Movistar Arena, en Santiago. A su vez visitará Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y México.

Cuál es el precio de las entradas del concierto de Kylie Minogue

Según informó Punto Ticket, empresa que organiza la ventada de entradas para el concierto de Kylie Minogue en Chile, la venta de las mismas iniciará el próximo jueves 31 de octubre.

Los precios fluctúan entre los $200.175 (incluyendo cargos por servicio), correspondiente a la ubicación ‘Diamante’, a metros del escenario; hasta $58.875 en ‘Tribuna’. En cualquiera de las opciones, la venta se realizará en puntoticket.com, donde cada usuario podrá adquirir un máximo de 4.

Revisa el detalle a continuación:

Diamante: $200.175 (incluye cargos por servicio)

Platinum: $176.625 (incluye cargos por servicio)

Platea Zafiro: $153.075 (incluye cargos por servicio)

Platea Royal: $135.413 (incluye cargos por servicio)

Golden: $111.863 (incluye cargos por servicio)

Silver: $88.313 (incluye cargos por servicio)

Platea Baja: $82.425 (incluye cargos por servicio)

Platea Alta: $64.763 (incluye cargos por servicio)

Tribuna: $58.875 (incluye cargos por servicio)

Movilidad Reducida: $58.875 (incluye cargos por servicio)

Acompañante Movilidad Reducida: $58.875 (incluye cargos por servicio)

La venta general iniciará a las 11:01 horas del jueves 31 de octubre. Además, habrá una preventa para quienes sean clientes de Entel y pagando con tarjetas Scotia, que iniciará el martes 29 de octubre a las 11:00 horas.