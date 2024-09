En medio de la investigación del Caso Audio, llamó la atención que varios de los nombres implicados, aparénteme, ejercían labores de docencia en la Universidad San Sebastián (USS), algunos, cercanos al expresidente Sebastián Piñera.

Así, salió a la luz que Marcela Cubillos, ex UDI, exconvencional, exdiputada, exministra del fallecido mandatario y actual candidata a alcaldesa de Las Condes, habría recibido un suelo cercano a los 17 millones de pesos por parte de la casa de estudio, pero, aparentemente, sin dar clases ni actividades.

Por su parte, Cubillos se refirió a los supuestos “contratos suculentos” y fustigó a la “izquierda progre” y “de cartón”, a quienes acusó de intentar imponerle su sueldo en la universidad San Sebastián, que pertenece al ámbito privado.

Marcela Cubillos y su “suculento” sueldo en U. San Sebastián

Recordemos que previamente, el exministro de Vivienda, Felipe Ward, renunció a la vicerrectoría de la USS, tras conocerse presuntas gestiones para el Grupo Patio reveladas en el Caso Audio y los chats de Luis Hermosilla.

Asimismo, Manuel Guerra, exfiscal regional metropolitano oriente, presentó su renuncia a su cargo como docente en la Universidad San Sebastián, en el contexto de una investigación penal iniciada en su contra, tras la revelación de conversaciones entre él y Hermosilla.

Ahora, de acuerdo a lo indagado por El Mostrador, Marcela Cubillos tenía un trabajo de docente en la USS con “contratos suculentos”, pero que aparentemente no daba clases ni hacía actividades. Además, afirmaron que la institución funcionaba como una “sala de espera entre campañas electorales de la derecha” y fuente de “sobresueldos”.

El medio también nombró al ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus (acusado constitucionalmente), contratado como investigador académico, lo que sería contrario a la normativa del máximo tribunal del país.

De igual modo, el exministro del Interior y amigo de Hermosilla, Andrés Chadwick, fue indicado con un sueldo como presidente del directorio de la universidad y otro como docente; y el diputado Diego Schalper, con un contrato de 22 horas semanales como docente.

Las otras exautoridades del gobierno de Piñera que aterrizaron en la USS

Todos los nombres mencionados en la nota, ligados a la Universidad San Sebastián, llaman la atención por su cercanía con los gobiernos del fallecido expresidente Sebastián Piñera, como Andrés Chadwick, Marcela Cubillos y Felipe Ward.

Sin embargo, haciendo una revisión por el sitio web de la casa de estudios universitaria, especialmente en el apartado de “Autoridades” y en algunas facultades, se pueden corroborar más rostros políticos como:

Arturo Zúñiga Jory – Vicerrector de Desarrollo Estudiantil: Ex UDI, ex convencional y exsubsecretario de Redes Asistenciales.

María Teresa Valenzuela- Decana Facultad de Ciencias: Exsubsecretaria de Salud Pública.

Juan José Ossa – Director Centro de Políticas Públicas: RN, exdirector del Sernac, exsubsecretario de Justicia y exministro de la Segpres.

María Emilia Undurraga – Decana Facultad de Ciencias de la Naturaleza: Evópoli, exministra de Agricultura.

Enrique Paris – Presidente Instituto Políticas Públicas en Salud: exministro de Salud.

Rodrigo Ubilla – Director del Centro de Educación Ciudadana: RN, exconcejal y exsubsecretario del Interior.

Por otro lado, aunque no fueron miembros de alguno de los gobiernos de Sebastián Piñera, ejercen labores en la USS los exdiputados Arturo Squella (Ex UDI y actual Republicano) y Gonzalo Arenas (UDI), como director de PublicUSS y Decano Facultad de Derecho, respectivamente.

También, y a pesar de que no aparece en la página web, el ex DC, ex Convergencia Liberal, expresidente de BancoEstado y exministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, ejercería como académico en la Universidad San Sebastián, de acuerdo a su propio Linkedin.