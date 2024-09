El anhelo por bajar de peso ha originado una serie de creencias, muchas de las cuales son mitos que, con el tiempo, se han asumido como reales. No todas las afirmaciones que circulan son correctas, y seguir estas ideas erróneas puede generar decepción o incluso poner en peligro la salud.

La nutricionista Sara Abu Sabbah aclaró a nuestro medio asociado, RPP, que varios de estos mitos pueden en ralidad alejar a las personas de un enfoque saludable para lograr su peso ideal. A continuación, revisamos algunas de las prácticas más frecuentes sobre la pérdida de peso.

Las creencias más comunes sobre bajar de peso

1. Tomar agua con limón para quemar grasas

Falso. Uno de los mitos más repetidos es que beber agua con limón en ayunas puede quemar grasas. Sin embargo, Sara Abu Sabbah explica que, aunque el agua con limón es saludable y refrescante, no tiene ningún impacto en la quema de grasas ni en la pérdida de peso.

“Es bueno tomar agua con limón, pero no hará que bajes de peso”, aclara la nutricionista.

2. Tomar jugos verdes para bajar de peso

Aunque los jugos verdes son populares por sus supuestas propiedades desintoxicantes, esto no se traduce en pérdida de peso.

Según la nutricionista, estos jugos pueden ayudar a reforzar el sistema de defensas o contribuir a una mejor digestión, pero no tienen relación directa con la quema de grasas o la reducción de peso.

3. Beber agua en exceso

Si bien el agua no quema grasa directamente, beberla ayuda a controlar el apetito, ya que llena el estómago y puede reducir las ganas de comer en exceso.

Sin embargo, Abu Sabbah advierte que algunas personas pueden llegar a sobrehidratarse, lo cual puede generar una descompensación, por lo que es importante beber agua de manera equilibrada.

4. Comer solo pollo cocido y verduras

Este es uno de los mitos más comunes en las dietas restrictivas. Aunque una dieta basada solo en pollo hervido y verduras puede resultar en una pérdida de peso inicial por la reducción de calorías, Abu Sabbah señala que no es una dieta equilibrada.

“El cuerpo necesita distintos grupos de alimentos, incluyendo carbohidratos y grasas saludables”, recalca. Una alimentación balanceada es clave para un resultado sostenido y saludable.

5. Saltarse comidas para bajar de peso

Saltarse comidas puede ralentizar el metabolismo y provocar que el cuerpo almacene más grasa. En lugar de perder peso, a menudo resulta en un aumento del hambre y una posterior ingesta excesiva.

En esa misma línea, comer por la noche tampoco engorda necesariamente. El aumento de peso no está relacionado con la hora en la que se come, sino con la cantidad total de calorías consumidas durante el día. Si comes de manera equilibrada, incluso una comida en la noche no provocará un aumento de peso.