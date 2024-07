Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La exitosa serie "The Bear", también conocida como "El Oso", lanzó su tercera temporada en Disney+. Ambientada en Chicago, sigue la historia de Carmy, un chef joven que lucha por el restaurante familiar, atrapando a los espectadores con un equilibrio entre drama y comedia. Si ya la terminaste, puedes disfrutar de series similares como "The Morning Show", que aborda una crisis en un noticiero, "The White Lotus", una historia en un resort exclusivo, "Bronca", un altercado desafortunado, "Only Murders in the Building", sobre un misterio en Nueva York, y "Succession", que explora conflictos familiares en un conglomerado televisivo.