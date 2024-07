Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Eurocopa 2024 tendrá como finalistas a España e Inglaterra, tras vencer a Francia y Países Bajos respectivamente. El duelo decisivo se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Berlín, pero a diferencia de otros torneos, esta edición no contará con el partido por el tercer lugar. La UEFA decidió eliminar este encuentro debido a la falta de interés de los aficionados y para no sobrecargar a los jugadores, siendo la última vez que se disputó en 1980 en Italia. Con esta determinación, desde 1984 los perdedores de las semifinales de la Eurocopa no tienen la oportunidad de luchar por el tercer puesto.