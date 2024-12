Junto a los villancicos, otras piezas musicales que no pueden faltar en Navidad, son todas esas canciones más bailables como ‘Mi Burrito Sabanero’.

Al igual que ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey, o ‘Last Christmas’ de Wham!, que se escapan de las obras más solemnes que narran el nacimiento de Jesús, esta famosa canción latina navideña está más ligada a la alegría y al ritmo, que a la reflexión cristiana.

Como es un clásico de la temporada, no deja de sonar en todas partes, pero si le has prestado atención, acabarás planteándote dudas como ¿Qué es un burrito sabanero? ¿Quién canta la canción ¿De qué año es? Todas las respuestas a continuación.

De Venezuela al mundo

“Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén”, dice la estrofa más conocida de la canción, que lleva casi 50 años poniendo sabor latino a las fiestas de fines de diciembre.

Cantada por Ricardo Cuenci de 8 años, y el coro infantil de La Rondallita, la pieza vio la luz en 1975 y es de origen venezolano. De hecho, la canción forma parte del género aguinaldo, propio del país caribeño y de la época navideña.

Es más, el nombre hace referencia a la Gran Sabana, una región natural, cultural y bastante turística, localizada hacia el sureste de Venezuela.

Pese a que ha sido versionada por distintos artistas famosos -la más reciente de David Bisbal-, la original, también conocida como ‘El Burrito de Belén’, es la que más arrastre tiene. De hecho, este 2024, la revista Billboard la incluyó en el listado de Las 100 Mejores Canciones de Navidad, que la destaca por su “ritmo galopante” con su “Tuki tuki tuki tuki Tuki tuki tuki ta”.

La canción también es éxito en TikTok, gracias a un video de 2020 del autor @denzelcrispy, que reflota cada tanto y resalta por presentarla con una enérgica coreografía, atuendos y pelucas.

Mi Burrito Sabanero: del éxito a la polémica

Cuando Hugo Blanco compuso la canción, inicialmente fue grabada y publicada por al artista Simón Díaz, en 1972 (3 años antes que la versión más famosa), sin embargo, consideraron que sonaría mejor si era cantada por niños.

Para materializar la idea, contactaron al Coro Infantil Venezuela. Cuando estaban por grabarla, Ricardo Cuenci, de 8 años, del grupo infantil La Rondallita, escuchó la versión original y comenzó a tararearla; algo que lo hizo convertirse en la voz principal.

“Yo me puse a tararear en los pasillos del estudio y a cantar El Burrito Sabanero. Entonces salen y escuchan lo que estoy cantando (…). Y como yo sabía que tenía cómo cantarlo, la canté (…). Incluso se tuvo que grabar como el Burrito Tabanero, porque yo no sabía pronunciar la S. Y así quedó”, contó un Cuenci de 55 años a BBC Mundo.

La canción rápidamente se convirtió en un éxito en Venezuela y de a poco fue internacionalizándose. Algunos miembros de La Rondillita viajaron a Puerto Rico a promocionarla, aunque sin la compañía de Ricardo.

Cuenci contó al medio que luego sí viajaron en dos oportunidades debido al éxito masivo de la pieza. “Cantábamos en todos lados. En zoológicos, en cuestiones nocturnas, en los hoteles, en los parques. En donde nos pidieran, cantaba”, señaló.

El sueño comenzó a desmoronarse cuando empezaron a surgir los problemas. Cuenci recordó episodios en que tuvieron problemas con patrocinios, que provocó que fuesen echados de un hotel. Aunque la más crucial de las anécdotas, es que nunca recibió regalías por la grabación. Hablamos del pago de dinero por derechos; en este caso, su voz.

“Uno como niño nunca supo nada de eso, ni de dinero, ni de cobros… Nunca se nos pagó ni un bolívar partido por la mitad, ni a mí, ni a mis compañeros de La Rondallita“, comentó a BBC.