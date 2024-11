Si utilizas redes sociales con frecuencia, es probable que hayas visto los populares memes del “Chill Guy”. Esta ilustración de un perro antropomorfo con una leve sonrisa y postura desenfadada se ha vuelto viral en las últimas semanas en plataformas como TikTok, Instagram y X.

El personaje, sencillo pero carismático, fue creado por el artista Phillip Banks, quien lo dio a conocer el 4 de octubre del año pasado en su cuenta de Instagram. Junto a la publicación escribió: “Mi nuevo personaje. Su onda es ser un tipo relajado (Chill Guy) al que no le importa nada”.

Más de un año después, este perro, apodado como “tipo tranquilo” o “chill de cojones” en el mundo hispanohablante, se ha convertido en la nueva sensación de internet, llegando incluso a campañas publicitarias de marcas como Sprite Europe y eventos como March Madness. Incluso incursionó en el mundo de las criptomonedas, lo que llevó a su creador a emprender acciones legales para proteger sus derechos, según consignó Infobae.

El meme del “Chill Guy” ha alcanzado popularidad porque conecta con una amplia audiencia, especialmente con hombres que encuentran en su actitud relajada una forma de expresar emociones o situaciones que a menudo prefieren guardar para sí mismos. Su diseño sencillo, pero lleno de carisma, acompañado de frases humorísticas, lo convierte en el vehículo perfecto para comunicar ironía y situaciones cotidianas.

Los usuarios lo utilizan para ilustrar momentos comunes con un toque cómico, como en frases del tipo: “Cuando ella cree que eres indiferente, pero en realidad solo disfrutas estar callado” o “Cuando te grita por no tomar suficientes fotos, pero tú solo eres un tipo tranquilo disfrutando del día”.

La combinación de su postura despreocupada, su media sonrisa y el mensaje que transmite ha hecho que “Chill Guy” trascienda plataformas y países, convirtiéndose en un símbolo de calma e ironía frente a las complicaciones diarias.

Otro usuario de X escribió: «cuando otros se quejan sobre los precios de los taxis pero tú solo eres un tipo tranquilo utilizando el transporte público».

When others are complaining about cab expenses but you are just a chill guy using public transport pic.twitter.com/2rXlqSYdVr

— Tummoc 🚌🚇🛵🛺 (@tummoc4u) November 27, 2024