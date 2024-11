Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Expertos desmitifican creencias populares sobre el deseo sexual y la intimidad, revelando a través de The New York Times cinco mitos comunes sobre el sexo. Destacan que las relaciones sexuales no se limitan a la penetración y que el orgasmo exclusivo por esta vía es poco común en las mujeres, así como la importancia del lubricante ante la sequedad vaginal en cualquier edad. Además, se aborda el dolor durante el sexo, señalando que es común tanto en mujeres como en hombres, y se desmiente el mito de que los hombres siempre tienen mayor deseo sexual. Por último, se destaca que el deseo no siempre es instantáneo y que el sexo planificado puede ser satisfactorio, permitiendo el surgimiento del deseo responsivo en relaciones a largo plazo.