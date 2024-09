Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un nuevo estudio, considerado como la mayor revisión sobre el tema hasta la fecha, encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicado en Environment International, ha demostrado que el uso del teléfono móvil no está relacionado con el cáncer, específicamente el cáncer de cerebro, glándula pituitaria, glándulas salivales y leucemias. El informe, elaborado por investigadores de la Universidad de Auckland (Australia), ha analizado más de 5.000 estudios y no ha encontrado ningún aumento del riesgo de cáncer asociado con el uso de teléfonos móviles, incluso después de más de 10 años de exposición. Las ondas de radiofrecuencia utilizadas por las redes de telefonía móvil y tecnologías inalámbricas no contienen energía suficiente para dañar el cuerpo humano o el ADN, por lo que no representan un riesgo para la salud. El consenso científico es firme: el uso de teléfonos móviles y tecnología inalámbrica es seguro para nuestro organismo.