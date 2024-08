La enfermedad celíaca es una afección autoinmune que daña al revestimiento del intestino delgado. Un equipo científico ha dado ahora un nuevo paso que desentraña “una importante pieza del rompecabezas” de la celiaquía: cómo y dónde empieza en el organismo la respuesta al gluten.

Los resultados aparecen en un artículo en la revista Gastroenterology firmado por investigadores en medicina e ingeniería de la Universidad McMaster de Canadá, además de por científicos de Estados Unidos, Australia y Argentina, quienes han dedicado los últimos seis años a este propósito.

