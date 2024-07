Una licencia médica es un documento esencial para justificar la ausencia laboral por enfermedad o accidente, emitido por un médico y presentado al empleador y entidad previsional correspondiente para recibir los beneficios económicos durante la incapacidad laboral. Sin embargo, a veces la licencia puede ser rechazada por motivos médicos, como falta de justificación del reposo o pérdida de temporalidad, y por razones jurídico-administrativas, como incumplimiento del plazo de entrega, no ser trabajador, realizar trabajos durante el reposo, entre otros. Si se considera que la licencia fue rechazada por error, se puede apelar ante la Suseso o Compín, dependiendo de la entidad involucrada, con plazos específicos a seguir.

Una licencia médica es un documento oficial que justifica la ausencia de un trabajador de sus labores debido a una enfermedad o accidente. Esta licencia debe ser emitida por un médico y presentada al empleador y a la entidad previsional correspondiente para que el trabajador pueda recibir los beneficios económicos correspondientes durante su período de incapacidad laboral.

Idealmente, el proceso de presentar una licencia médica después de haber consultado a un médico debería resultar en su aprobación. Sin embargo, en algunas ocasiones, la licencia puede ser rechazada. Los motivos pueden variar, abarcando desde razones médicas hasta cuestiones jurídicas o administrativas.

¿Cuáles son las causales de orden médico para rechazar licencias médicas?

Según explica la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso), las razones médicas para el rechazo de licencias incluyen la falta de justificación del reposo y la pérdida de temporalidad de la licencia.

Falta de justificación del reposo

Ocurre cuando se considera que no existe una incapacidad laboral temporal que impida al trabajador asistir a sus labores. También cuando, habiendo estado inicialmente incapacitado para trabajar, el período de reposo otorgado es excesivo, requiriendo su regreso al trabajo antes de lo previsto.

Pérdida de la temporalidad de la licencia médica

La licencia médica tiene como objetivo permitir al trabajador reposar durante un período para recuperar su salud y volver a trabajar. Por lo tanto, se rechazan las licencias médicas en las que se determine que el trabajador no estará en condiciones de regresar al trabajo. Esto se debe a que la licencia es un beneficio temporal y no debe ser utilizada indefinidamente como una pensión de invalidez.

Causales Jurídico-Administrativas para el rechazo de licencias médicas

Las razones de orden jurídico-administrativo para el rechazo de licencias médicas incluyen una variedad de situaciones que incumplen los requisitos establecidos para su validación.

1. No tener la calidad de trabajador

Si el solicitante no cumple con la condición de ser trabajador dependiente o independiente, la licencia médica puede ser rechazada.

2. Presentación de la licencia fuera de plazo

La entrega de la licencia médica después del plazo establecido por la normativa es una causal de rechazo. Es fundamental que el trabajador presente la licencia en el tiempo estipulado para que sea válida.

3. Incumplimiento del reposo

El no seguir las indicaciones de reposo establecidas en la licencia puede resultar en su rechazo. No obstante, asistir a exámenes o procedimientos ordenados por el profesional que emitió la licencia no se considera un incumplimiento del reposo, siempre que se acredite adecuadamente.

4. Realización de trabajos durante el período de reposo

La realización de trabajos remunerados o no remunerados durante el período de reposo indicado en la licencia médica es una causa para su rechazo.

5. Falsificación o adulteración de la licencia médica

La licencia médica puede ser rechazada si se detecta que ha sido falsificada o adulterada.

6. Entrega de antecedentes clínicos falsos

Proveer antecedentes clínicos falsos o simular una enfermedad, una vez comprobado, también es motivo de rechazo de la licencia.

7. Enmendaduras en la licencia médica

La presencia de enmendaduras en la licencia puede llevar a su rechazo. Sin embargo, en estos casos, es posible obtener una licencia que reemplace la enmendada, siempre que se cumplan los procedimientos correctos.

Creo que rechazaron mi licencia por error, ¿qué puedo hacer?

Tanto la resolución de la Compín como de la Isapre son apelables. En el caso del primero, se debe apelar ante la Suseso. En el caso de las segundas, se puede apelar ante la Compín correspondiente al domicilio que el trabajador tenga señalado en el contrato de salud con la ISAPRE.

A diferencia de los afiliados a Fonasa donde el plazo no vence, el plazo para apelar en caso de afiliados a Isapre es de 15 días hábiles contados desde la recepción de la carta certificada en que se notificó el rechazo, reducción o modificación de la licencia.

En última instancia, la resolución del Compín se puede apelar a la Suseso.