Para muchos adultos egresados, o inclusos para algunos que todavía estudian, escuchar la palabra CAE, o Crédito con Garantía Estatal, es sinónimo de deuda. Una que por cada año que pasa da la sensación de nunca acabarse, al contrario, los dígitos no paran de agregarse a la cuenta total.

Sin embargo, muchas personas no tienen conocimiento de lo que es el crédito, para qué sirve, quiénes pueden obtenerlo y cuáles son las consecuencias por no pagarlo. Es por ello que te traemos la siguiente nota, para que sepas un poco más sobre esta opción.

¿Qué es el CAE y para qué sirve?

El Crédito con Garantía Estatal es una opción de financiamientos para aquellos estudiantes que desean iniciar o continuar una carrera de pregrado. Estas deben ser instituciones acreditadas que formen parte del Sistema de Crédito para Estudios Superiores.

Según ChileAtiende, este crédito se otorga en Unidades de Fomento (UF) con una tasa de interés fija anual del 2% y no requiere un aval familiar, ni existe la obligación de pagar este mientras dure la carrera.

Asimismo, indican que una vez se comience a pagar, se puede solicitar que las cuotas no superen el 10% de la renta, o de lleno, suspender el cobro si el deudor no tiene trabajo. Por cierto, un dato no menor, este crédito no cubre la matrícula.

¿Quiénes pueden optar al beneficio?

El mismo sitio antes mencionado, señalan los siguientes requisitos para optar al beneficio del CAE. Para ello, los estudiantes tendrán que cumplir con lo siguiente:

– Ser chileno o extranjeros con residencia definitiva en el país.

– Pertenecer a un grupo familiar con condiciones socioeconómicas que justifiquen el otorgamiento del beneficio.

– Se matriculen en una carrera de pregrado en una institución de educación superior autónoma, acreditada y que participe del Sistema de Créditos con Garantía Estatal.

– No estén egresados de una carrera universitaria conducente al grado de licenciado, que haya sido financiada con el Fondo Solidario de Crédito Universitario y/o con este mismo crédito.

– No han incurrido en deserción o eliminación académica, más de una vez, como beneficiario del crédito CAE en años anteriores.

– Acrediten mérito académico, según lo establecido por ley (los detalles se pueden ver aquí).

¿Qué pasa si no lo pago el CAE?

De acuerdo a lo que especifica el portal “Ingresa” en su página web, si dejas de pagar 3 o más cuotas consecutivas de tu crédito, el Banco tomará las acciones de cobranza correspondientes.

En una primera instancia de cobro se podrá pagar las cuotas atrasadas y recuperar el servicio de pago normal de la deuda. Sin embargo, si el incumplimiento sigue, el banco deberá cobrar el monto total de la deuda (incluido sus intereses y toda otra cantidad que forme parte de ella).

Asimismo, si el banco no logra recuperar la deuda, esta podría ser enviada a la Tesorería General de la República (convirtiéndose en el nuevo acreedor de la deuda). El estudio jurídico digital, Equipo Defensa, indica que en la mayoría de estos casos la Tesorería retendrá tu devolución de impuestos hasta que se haya pagado la totalidad de la deuda.

Acorde al sitio AdiósDeudas, algunas consecuencias a las que te pueden enfrentar por no pagar el crédito son los siguientes:

1) Cobranza extrajudicial: Comienza 21 días después de que dejaste de pagar una cuota. Esto puede incluir llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos solicitando que pagues.

2) Cobranza judicial: Se inicia una demanda legal con el objetivo de que pagues lo adeudado. Esto ocurre 90 días después de que dejaste de pagar.

3) Embargo: Si no pagas después de la demanda, puedes arriesgarte a que embarguen tus bienes (normalmente no sucede).

4) Retención de devolución de impuestos: El Estado puede retener tu devolución de impuestos y usar ese monto para pagar parte de tu crédito.

El mismo sitio presenta algunas alternativas legales para eliminar la deuda del CAE, como por ejemplo la prescripción de la deuda y la ley de quiebras, sin embargo, estos procesos requieren de una buena defensa legal y no existe una garantía de éxito.

De todas formas, antes de tomar una decisión, se recomienda buscar asesoramiento legal si te encuentran en esta situación. Recuerda que cada caso es único y todas las soluciones pueden variar.

¿Cómo saber si no estoy al día con el pago?

En algunos casos, los bancos enviarán hasta tu domicilio un aviso donde te informarán sobre la fecha de vencimiento de tu deuda. En otros casos, podrá ser un tercero (distinto al banco del que soy acreedor) enviándote una carta donde se informa sobre el inicio de un juicio en tu contra por no pagar la deuda del CAE.

Sobre esto último, la mayoría de las veces serán con fines publicitarios de abogados u otros profesionales y/o empresas encargadas de realizar defensas en juicios de cobro de créditos. Cabe señalar, que a pesar de que ya se hayan iniciado las acciones de cobranza judicial, es posible que puedas regularizas tu deuda sin la necesidad de contratar un abogado.