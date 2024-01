El verano es, para muchos, sinónimo de viajes. Enero y febrero son, por excelencia, los meses en que la mayoría de los chilenos planifican sus vacaciones en familia. Esto, en muchos casos, también incluye a los perros o gatos que habitan el hogar. En ese sentido, vale la pena revisar los principales ítems a tener cubiertos antes de emprender un viaje con una mascota.

Lo primero que debes preguntarte: ¿debería sacar a mi mascota de vacaciones?

La doctora Sonia Anticevic, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Favet) de la Universidad de Chile, sí recomendó incluir a las mascotas en las salidas. Sin embargo, detalló que antes de eso es importante tener en cuenta qué tipo de mascota es, en cuanto a si se estresa fácilmente o no.

Ante esto, la experta sostuvo que hay que poner atención al “que cuando la saca a viajar vocaliza mucho, se defeca, se orina, etc. Creo que no es bueno intentarlo”, enfatizó, asegurando que ahí prima el bienestar de la mascota.

Por el contrario, el panorama cambia “si están frente a una mascota que es relajada, que no tiene problemas, no se defeca, no es ansiosa, etc. No habría ningún problema en que viaje con todos sus accesorios. Con la jaulita en bus, avión o auto”, detalla la especialista.

Si bien aún no son la mayoría, cada vez existen más alojamientos que son pet-friendly, por lo que conviene considerarlo a la hora de hacer las reservaciones para el viaje.

Importante: si no es posible llevar a la mascota en el viaje, y este no se puede cancelar o posponer, se debe ver la posibilidad de que lo cuide alguien de confianza, u optar por un hotel para mascotas. Nunca dejarlos solos y desatendidos.

¿Puedo sedar a mi mascota antes de viajar?

Algunas personas optan por sedar a su mascota antes de viajar como una forma de hacer más tranquilo el viaje. Sin embargo, automedicar a un animal puede traer graves consecuencias para su salud. “No se aconseja sedar a una mascota antes de un viaje, de hecho hay algunas empresas de transporte que lo prohíben explícitamente”, indicó a BioBioChile Ana Francisca Soto, secretaria de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario (Colmevet).

“Es muy poco seguro sedarlos. Cuando van, por ejemplo en cabina o en las zonas de viaje de animales, muchas veces no van con una vigilancia constante o con supervisión de un médico veterinario en caso de que esta sedación le produzca algún efecto secundario”, advirtió la profesional. Agregó que, de todas formas, existen medicamentos del tipo ansiolíticos que muchas veces los médicos veterinarios etólogos recetan para estos eventos, pero debe ser siempre supervisado.

Sobre las consecuencias de sedar o medicar por cuenta propia a los animales, la experta advirtió que esto puede producir una intoxicación por dosis altas, lo que puede llevar incluso a una falla renal. También, se puede dar un paro cardiorrespiratorio o problemas gastrointestinales como vómitos o diarrea. Esto puede llevar incluso a la muerte del animal.

Eso sí, la profesional comentó que también existen alternativas naturales, como aceites esenciales o aromaterapia, o sprays, collares o difusores de feromonas que contribuyen a calmar al animal. “Lo más importante es poder hacer una terapia conductual para poder habituar a los animales al viaje, y eso se hace a través de entrenamiento con refuerzo positivo”, concluyó.

¿Qué necesito para salir fuera del país con mi mascota?

Si la mascota viajará fuera de Chile, necesitará algunos permisos especiales para poder concretar su salida del país. En concreto, debe obtener un Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE). Este lo emite el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ente que acredita que el animal cumple los requisitos de ingreso exigidos por el país de destino.

Puedes revisar más detalles sobre este trámite en el sitio web del SAG.

Consideraciones al momento de viajar con una mascota según el medio de transporte

La logística de planificar un viaje junto a una mascota varía mucho según el medio que se utilice para llegar a destino. No es lo mismo planificar un viaje en auto que uno en avión, puesto que hay una serie de requisitos y elementos que se deben considerar antes de emprender rumbo.

Viaje en avión con mascota

Los requisitos para viajar con una mascota a bordo del avión varían un poco dependiendo de la aerolínea. Debes saber que la mayoría tiene requisitos de peso y raza, tanto para decidir si la mascota puede entrar a cabina, bodega o si, por el contrario, se le impide de lleno subir al avión.

Lo primero que debes hacer es investigar y luego avisar a la aerolínea con anticipación para confirmar que, en efecto, tu mascota puede viajar contigo.

A continuación, necesitarás una jaula o kennel para mascotas, donde el animal pueda moverse y girar sin chocar con las paredes. También la autorización sanitaria certificada por un médico veterinario, constatando que el animal está sano.

Además, se recomienda incluir los insumos que la mascota necesite para sentirse tranquila, segura y cómoda.

En los siguientes enlaces puedes revisar los requisitos específicos para viajar con una mascota en LATAM, en JetSmart y en Sky Airlines.

Viaje en bus con mascota

Cuando se trata de desplazarse dentro del país, los buses siguen siendo la alternativa preferida de muchos. Para fortuna de los dueños de mascota, cada vez son más las líneas de buses que han implementado servicios Pet Friendly con sus usuarios. Esto permite, bajo ciertas condiciones, que los animales puedan acompañar a sus dueños en sus aventuras.

Javier Sepúlveda, sub gerente de desarrollo de Pullman Tur, cuenta que la línea de buses lleva más de un año y algunos meses implementando este servicio.

“Nuestra tasa de transporte aproximada es de 30 a 40 mascotas mensuales. Hemos tenido bastante buena recepción por parte del público, que es algo que también nos pedían. Ahora nosotros somos supermesurados porque tenemos habilitado un asiento por bus para traslado de las mascotas”.

También agregó que este servicio está solo disponible en horario nocturno. “Eso evita algunas complicaciones, especialmente por el tema del calor, sobre todo ahora que viene el verano”.

Otra empresa chilena de buses que cuenta con servicio ‘pet friendly’ en viajes es Eme Bus, la cual comenzó a implementarlo en diciembre del año pasado.

En los siguientes enlaces puedes revisar más detalles sobre el servicio Pet Friendly de Pullman Tur y Eme Bus.

Viaje en auto con mascota

En caso de que quieras, y puedas, transportar a tu mascota de forma particular, debes tener en consideración la normativa para evitar incurrir en infracciones o poner en peligro tanto a tu mascota como a los demás pasajeros del vehículo.

La ley de tránsito señala que “se prohíbe el transporte de animales domésticos en los asientos delanteros de los vehículos. Cuando estos sean transportados en la parte trasera de camionetas u otros vehículos abiertos, deberán ir suficientemente asegurados con arneses especiales”.

En ese sentido, una opción segura siempre es utilizar la jaula para mascotas. Eso sí, debe ser lo suficientemente cómoda como para que el animal pueda moverse dentro sin chocar con las paredes.

Si esto no es una opción, o el animal es demasiado grande como para estar en una jaula dentro de un auto, existen alternativas en el mercado. Un arnés especial para perro, por ejemplo, puede costar entre 25 mil a 60 mil pesos.