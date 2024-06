Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Según un reportaje del The New York Times, el término "brainrot" se ha popularizado para describir la afección de tener el cerebro saturado por el consumo excesivo de contenido de poco valor en internet. Mientras algunos lo ven como una parodia o incluso una medalla de honor, para otros es un problema real. Joel Cave, un influencer, destaca la influencia de la jerga de internet en nuestro lenguaje como señal de "brainrot". Aparecen cuestionarios y contenido en TikTok sobre el tema, aunque no son validados por profesionales. Investigadores del Hospital Infantil de Boston relacionan este fenómeno con el uso problemático de los medios interactivos. Recomiendan establecer límites en el tiempo de pantalla, curar los feeds, buscar intereses no digitales, conectarse con personas positivas, fortalecer la mente con actividades desafiantes y practicar la desintoxicación digital, sugiriendo buscar ayuda profesional en casos graves.