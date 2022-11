Durante la grabación de “Sin Límites”, el actor australiano Chris Hemsworth descubrió que tiene un gen relacionado con la predisposición y, por tanto, mayor riesgo de desarrollar Alzheimer.

Así lo relató a Vanity Fair en una entrevista promocional de la serie, donde pone su cuerpo a disposición de la ciencia.

El descubrimiento se habría dado mientras grababan, sin embargo, mantuvieron esto fuera de las pantallas y en el ámbito privado hasta ahora.

Fue luego de que le practicarán exámenes genéticos para el episodio 5 llamado “Memoria”, cuando al actor detrás de Thor le revelaron a través de una llamada telefónica que tenía dos copias -una de su madre y otra de su padre- del gen APOE4, el cual está relacionado con la enfermedad.

“Tomaron todos mis análisis de sangre e hicieron un montón de pruebas y el plan era contarme en cámara todos los resultados y luego hablar sobre cómo puedes mejorar esto y aquello. Y Peter Attia, que es el médico de la longevidad en ese episodio, y supervisa gran parte del programa, llamó al [creador del programa] Darren [Aronofsky] y dijo: “No quiero decirle esto en cámara. Necesitamos tener una conversación en privado y ver si él quiere que esto esté en el programa”. Fue bastante impactante porque me llamó y me lo dijo”, relató.

No obstante, afirmó que este descubrimiento hizo que el hacer el programa tuviera mayor relevancia para él. “Fue un catalizador realmente bueno para sumergirme en todo lo que necesitaba hacer en el frente de prevención o en el frente de gestión o como quieras clasificarlo. No es un gen predeterminante, pero es una fuerte indicación. Hace diez años, creo que se pensaba más como determinante”, dijo.

Chris Hemsworth afirmó que la noticia no fue un total sorpresa para él, pues su abuelo vive con Alzheimer, sin embargo, admitió que tener problemas de memoria es uno de sus mayores miedos: “La idea de no poder recordar la vida que he tenido, a mi mujer y a mis hijos, es probablemente mi mayor temor“.