Transformar el estudio del sistema nervioso y los receptores de dolor en un contenido entretenido y fácil de aprender para estudiantes de 7° a 2°año medio, es lo que ha logrado el juego de cartas “Ouch! El Juego del Dolor “. Se trata de un juego de mesa creado por científicos del Núcleo Milenio para el Estudio del Dolor (MiNuSPain) que está siendo distribuido gratuitamente en establecimientos educacionales de todo el país y, además, está disponible para descarga en su página web.

En la región metropolitana el lanzamiento se realizó en el Centro Educacional Héroe Arturo Pérez Canto de Recoleta, con la participación de cerca de 50 niñas y niños en el primer campeonato de “Ouch! organizado por MiNuSPain en conjunto con el Departamento de Educación de esa comuna.

El director alterno del Núcleo Milenio y académico de la Universidad de Chile, Dr. Elías Utreras, señaló que “la idea de estas actividades es acercar la ciencia a lo que los alumnos deben aprender como parte del currículo nacional, pero de una manera dinámica y lúdica”. Detalló, además, que los contenidos del juego abordan “el sistema nervioso central y periférico, cómo se detectan los estímulos ambientales y cómo éstos se procesan para, finalmente, percibir el estímulo doloroso”.

El también académico de la Universidad de Chile destacó que este juego de mesa, “tiene el valor agregado al ser un trabajo que se hace en grupo y que aporta en dejar atrás esos años de aislamiento que dejó la pandemia y en la dependencia de las pantallas. Es una actividad excelente que va a permitir que nos volvamos a encontrar”, acotó el investigador.

El director del establecimiento, Gabriel Núñez, enfatizó en la buena recepción del juego por parte de las y los estudiantes. “Los niños se entretuvieron, se entusiasmaron, saltaban de las mesas. Es un juego súper didáctico y eso provocó que después no quisieran terminar de jugar, incluso preguntaban dónde lo podían conseguir”. Agregó que “es una súper buena experiencia que va en la dirección correcta, respecto a abocarse en los objetivos pedagógicos que tienen los niveles en los que están estos jóvenes, enlazarlo con los contenidos y las habilidades que ellos deben desarrollar. Felicitamos al equipo de MINUSPAIN y agradecemos este aporte de apoyo a la docencia”.

Aprendizaje entretenido

El juego está diseñado para un máximo de cuatro jugadores y consiste en un mazo de 64 cartas que simbolizan estímulos mecánicos de frío y de calor, que deben ser pareados con respectivas neuronas receptoras: Michel, Fredi y Calorín. La neurona del dolor está representada por la señora Dolores quien es pareada con la carta Ouch!. El último jugador en pararse al aparecer ésta carta se lleva todos los naipes de la mesa.

Sobre su experiencia con Ouch!, los alumnos de segundo año medio valoraron la dinámica del juego y la motivación que genera para el aprendizaje. “El juego me gustó mucho, porque nos permite aprender de ciencia y divertirnos con los amigos. Creo que aprendí mucho sobre los estímulos, sobre diferentes células y partes de tu cuerpo”; destacó Carolina Salinas Ramos.

En tanto, Diego Astudillo Roldán recalcó que “la actividad es súper buena, entretenida, dinámica. Lo que más me llamó la atención es que hay que pararse con la carta Ouch! y eso hace que sea super interesante aprender con juegos tan entretenidos”. En la misma línea, Sofía Jiménez Pontigo planteó que “lo que más me llamó la atención fue el momento en que decimos Ouch!, donde tenemos que reaccionar rápidamente para no perder. Me gustó esta forma en la que aprendemos sin darnos cuenta”.

Por otra parte, Michael Sanon comentó que “lo que más me llamó la atención es lo frenético que puede ser, al estar prestando tanta atención a qué carta está en la mesa. Fue demasiado divertido y aprendí bastante del dolor, de hecho, no sabía que antes de que sintieras el dolor como tal había ciertas etapas”.

¿Qué es MiNuSPain?

Desde 2021 funciona este Núcleo Milenio dedicado al Estudio del Dolor, MiNuSPain, perteneciente a la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Se trata de un consorcio que reúne a investigadores de cinco Universidades chilenas: la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Chile. Mediante la investigación científica el grupo busca encontrar nuevas alternativas terapéuticas para tratar el dolor crónico.

Precisamente, para extender el conocimiento aquí desarrollado es que los científicos de este centro de investigación crearon Ouch!, cuya versión imprimible y coloreable del juego está disponible para descarga gratuita en la página web www.oucheljuego.cl, donde también se encuentra material complementario sobre el sistema somatosensorial.