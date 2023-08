Preparar una rica comida y que sobre, generalmente siempre termina en el refrigerador, o guardada en la misma olla. Con tal de no desperdiciarla, se calienta nuevamente para poder volver a degustar. Es en ese momento que surge una pregunta clave ¿cuántas veces se puede recalentar?.

De hecho, una de las consecuencias, fuera de terminar con un fuerte dolor de estómago o intoxicación, es la pérdida de nutrientes y sabor de los mismos alimentos, además de la proliferación de bacterias.

¿Cuántas veces recalentar la comida?

Cuando una persona pregunta la cantidad de veces que se puede recalentar la comida, las respuestas llegan de todas partes. Familiares, parejas o amigos siempre aseguran tener la respuesta, la que incluso llega a ser variada, dependiendo del tipo de comida.

Pero qué dicen los expertos en la materia. La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA por sus siglas en inglés), recomienda no calentar más de una vez los alimentos.

Ahora, esto no quiere decir que no se pueda recalentar más de una vez, pero sí esto puede llevar a que ya no sea lo mismo.

La misma agencia, según BBC News, señala que entre las comidas que no se recomiendan recalentar más de una vez son la carne cocida o comida que contenga carne, guisos, lasaña, salsas con leche o crema, pescados y mariscos, comida con huevo o frutos secos.

Recalentar el arroz

El arroz es uno de los reyes de las mesas chilenas. Curiosamente en la mayoría de las familias, este alimento se come al menos una o dos veces a la semana, acompañando principalmente carnes o verduras cocidas.

No olvidar que hay otras comidas donde también se le puede agregar arroz, aunque en menor medida, como por ejemplo las cazuelas.

En este caso, la FSA señala que sí se puede recalentar, pero (nuevamente) no más de una vez. Además, agrega que en caso de hacerlo, hay que asegurarse de que todo el arroz quede parejo, es decir, que se caliente por completo y no solo una parte, como suele ocurrir en el microondas.

Además, hay alternativas para no tener que recalentar el arroz, como por ejemplo hacer arroz primavera o un bowl.

Consejos para recalentar la comida

El portal Cuerpo y Mente entrega algunas recomendaciones que puedes tomar en cuenta al momento de pensar en recalentar la comida.

Por ejemplo, señala que si tienes pensado que una comida eventualmente la recalentarás, lo mejor es dejarla enfriar lo más rápido posible (idealmente dentro de una hora) y guardarla en el refrigerador.

En caso de recalentar, la regla de oro es hacerlo sobre 70° por al menos dos minutos, para eliminar la mayor cantidad de gérmenes.

Si congelaste comida que te sobró, la calientas, y crees que la puedes volver a congelar, estás en un error. Esta debe ser consumida, o en su defecto (y peor de los casos) a la basura.

No hay nada mejor que levantarte por la mañana y comer un trozo de pizza que sobró de la noche anterior. Pero ojo, si quieres que mantenga su sabor lo más parecido posible, se recomienda recalentar en un sartén sin grasa, para que se mantenga crujiente.

Entre las comidas que se podrían recalentar hasta un máximo de tres veces, están las sopas y guisos.