El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a dos sujetos a 5 y 10 años de cárcel respectivamente por un homicidio ocurrido en 2023 en La Florida. Tras un fallo unánime, uno fue sentenciado a 10 años y un día como autor del delito de homicidio simple, mientras que el otro recibió una pena de 5 años y un día por ser cómplice en el crimen. El hecho ocurrió cuando el autor material, de nacionalidad venezolana sin antecedentes en Chile pero con historial delictivo, discutió con la víctima y, al romper una botella, solicitó un arma al cómplice para luego dispararle en la cabeza, causándole la muerte por traumatismo encéfalo craneano. A pesar de atenuantes, el tribunal no redujo las penas al considerar la gravedad del delito y la afectación al hijo de la víctima.

El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a dos sujetos a 5 y 10 años de cárcel respectivamente por un homicidio ocurrido en 2023 en La Florida. Los dos sentenciados estuvieron involucrados en el asesinato de un hombre por un disparo en la cabeza.

Tras un fallo unánime, un individuo fue condenado a 10 años y un día de presidio como autor del delito de homicidio simple. Por su parte, el segundo sujeto deberá cumplir una pena efectiva de 5 años y un día de reclusión, tras confirmarse su calidad de cómplice en el ilícito.

Asesinato en La Florida con arma de fuego

Según el Poder Judicial, el tribunal determinó que, el 19 de octubre de 2023, alrededor de la 1:50 de la madrugada, el autor material del homicidio discutía con la víctima. Al principio, solo intercambiaban groserías, pero luego el fallecido rompió una botella contra el pavimento.

En ese momento, el asesino llamó a su cómplice para pedirle un arma. Cuando la víctima se acercó de nuevo con un palo, el autor del asesinato, ahora armado, le disparó. El impacto alcanzó la cabeza del fallecido, causando su muerte por traumatismo encéfalo craneano.

A pesar de que se reconocieron dos atenuantes, el tribunal decidió no reducir la pena. El autor del homicidio, de nacionalidad venezolana, no tenía antecedentes en Chile, pero se sabía que cometía delitos como robos, según lo indicó el cómplice condenado.

Además, el delito afectó a la víctima y a su hijo de 14 años, quien estaba bajo su cuidado. Por eso, el tribunal consideró que la pena debía mantenerse sin rebajas.

En el caso del cómplice, también se aceptaron dos atenuantes, pero el tribunal consideró que su actitud no era completamente limpia. Aunque no tenía antecedentes, admitió haber comprado objetos robados que sustraía el asesino. Siempre intentó minimizar su responsabilidad, por lo que el tribunal decidió no reducir su pena, aunque sus defensores lo habían solicitado.