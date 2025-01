Un usuario de TikTok compartió una serie de incidentes a través de la plataforma ocurridos en el Metro de Santiago. Los hechos culminaron en una pelea dentro de un vagón de la Línea 5.

En el video, se observa que el tren permaneció detenido por más de diez minutos. Según el relato, esto ocurrió porque alguien accionó el freno de emergencia. Tras la espera, el usuario y otros pasajeros descendieron en una estación de la Línea 1.

Posteriormente, el usuario realizó el transbordo a la Línea 5 en Baquedano, donde presenció una discusión que terminó en golpes, aunque no logró grabar el enfrentamiento completo.

La pelea en el Metro que se difundió en TikTok

Sin embargo, la serie de sucesos no se detuvieron, ya que a la altura de la estación Bellas Artes (según menciona la persona que subió el video en su perfil), presenció otra pelea entre dos mujeres.

“A mí no me levantes la mano, a mí no me levantí la mano guatona conchetumare“, señala una de las protagonistas del conflicto, antes de que el usuario enfocara la situación que también llegó a las manos.

En cuanto al inicio de la discusión, la persona que subió el registro dijo: “Porque la chica de negro paso a llevar a la de amarillo y luego de eso se palabrearon hasta que llegaron a las manos“, explicó.