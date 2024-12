Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En un doble homicidio ocurrido en La Cisterna, Región Metropolitana, el fiscal Jorge Cáceres entregó detalles informando que dos personas murieron y una tercera está en estado crítico tras ser baleadas por un hombre detenido por Carabineros. Las víctimas, de 31 y 46 años, no tenían relación entre sí ni con el agresor, y no se ha determinado un motivo claro para los crímenes. Además, dos personas resultaron heridas en el incidente ocurrido en tres lugares diferentes de la comuna. Los hechos tuvieron lugar entre las 18:00 y 18:40 horas, y el atacante, cuya identidad no ha sido revelada, tiene antecedentes penales y fue arrestado por Carabineros de La Reina.