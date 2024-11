Tras al menos ocho denuncias de abuso sexual en su contra, un profesor de handball de un club deportivo de Peñaflor fue detenido y este miércoles pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de Talagante. La investigación está a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales, Verónica Monjes.

Todas las víctimas serían menores de edad y una de ellas conversó con Canal 13 para entregar su testimonio. “En el ejercicio del balón me decía que tenía que sacarme el sostén ‘porque sin sostén lo haces mejor’. Él me amenazaba y empecé a hacerlo bien, aunque me dolía mucho hacer los ejercicios”, relató.

Asimismo, la apoderada de una de las denunciantes, dijo que “este tipo le levantó la polera y el sostén”. Lo que sumaría a tocaciones bajo la excusa que debían potenciar su elasticidad.

Además, detalló que el profesor les daba “pastillas” antes de los entrenamientos y que hasta ahora no sabe la finalidad de ello.

Dichas situaciones habrían ocurrido durante un año, hasta que una de las alumnas se atrevió a confesar que se sentía incómoda con las actitudes del denunciado. Tras ello, las demás adolescentes comenzaron a compartir sus relatos.

Desde la municipalidad de Peñaflor informaron que interpusieron una querella en contra del sujeto por los hechos denunciados. Así como también estarían prestando ayuda psicológica a las afectadas.