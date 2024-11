El candidato independiente a la gobernación metropolitana, Claudio Orrego, reiteró su postura de no ser oficialista. En una entrevista recordó su victoria en las elecciones del 2021, destacando su triunfo en primarias, primera y segunda vuelta. Orrego también hizo hincapié en que la derecha no siempre lo respaldó y comparó su situación con la de Patricio Aylwin tras recibir el apoyo del PC, recordando un panfleto que denominaba al político fallecido como el "presidente de todos los comunistas" en 1989. Recalcó que es una persona transversal, respetuosa y colaborativa, convocando a todos para lograr cambios concretos en la región metropolitana.

El candidato a la gobernación metropolitana, Claudio Orrego (Independiente), insistió que no es oficialista y que su candidatura es transversal, abordando lo que se estaría diciendo de él tras recibir el apoyo del PC, comparándose con el exPresidente Patricio Aylwin.

“Nunca he sido oficialista”, aseguró Claudio en diálogo con La Tercera, recordando que en la anterior elección por el Gobierno de Santiago se enfrentó a Karina Oliva (exComunes-Frente Amplio), la candidata oficialista en ese momento.

“En esa época no era una reencarnación del Che Guevara, sino que de Pinochet”, agregó entre risas.

Claudio Orrego también hizo énfasis en que él ganó todas sus elecciones (considerando las del 2021). El candidato a la gobernación metropolitana recordó su triunfo en primarias, en primera vuelta (donde obtuvo más votos que los candidatos de Chile Vamos y Republicanos), y en segunda vuelta donde se impuso a Karina Oliva con un 52,71%.

“Que no me venga a decir a mí la derecha que siempre estuvieron conmigo. No, estuvieron con sus candidatos y en segunda vuelta me consideraron menos malo que Karina Oliva. Así como ahora el Partido Comunista me considera menos malo que Pancho Orrego”, complementó.

Claudio Orrego y su comparación con Patricio Aylwin tras apoyo del PC

El candidato independiente al Gobierno de Santiago recordó al exPresidente Patricio Aylwin, haciendo referencia a un panfleto que decía “Aylwin, presidente de todos los comunistas”, en el marco de la elección presidencial de 1989.

“Le decían exactamente lo que me dicen a mí: ‘el presidente de los comunistas’. Hay cosas que no cambian en la vida”, manifestó Claudio, comparando su situación en la carrera por el Gobierno de Santiago tras el apoyo del PC, con la del exPresidente de la República en el regreso a la democracia.

“Yo soy una persona transversal, lo he sido toda mi vida. Respeto, colaboro y convoco a todo el mundo para hacer cambios concretos, y eso es lo que está en juego en esta elección”, añadió.