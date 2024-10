Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, criticó a Evelyn Matthei por supuestamente no invitar a Daniel Reyes a una reunión en la que participaron otros candidatos de Chile Vamos que tuvieron buenos resultados en las elecciones 2024. Carter calificó la omisión como "impresentable" y "absurda", cuestionando la actitud de Matthei y su entorno. Por su parte, el equipo de Matthei aseguró que se incluyó a Reyes en la convocatoria realizada por Katherine Martorell, y que el mensaje fue enviado a través de Cecilia Pérez. Reyes, sin embargo, consideró que la forma en que se contactó con él no fue adecuada.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (exUDI), criticó duramente a Evelyn Matthei (UDI) por supuestamente no invitar a Daniel Reyes (Independiente) a la reunión convocada por la alcaldesa. El equipo de la jefa comunal de Providencia aclaró lo sucedido.

Fue la mañana del lunes recién pasado cuando se realizó un encuentro en la casa de Matthei. Hasta ese lugar llegaron los candidatos de Chile Vamos que obtuvieron resultados positivos en las elecciones 2024.

Al desayuno llegaron Sebastián Sichel, que ganó en Ñuñoa; Felipe Alessandri (RN) en Lo Barnechea; Carol Bown (UDI) en San Miguel; Jaime Bellolio (UDI) en Providencia, y el candidato a gobernador de Santiago, que pasó a segunda vuelta, Francisco Orrego.

La dura acusación de Carter contra Matthei

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, el edil de La Florida afirmó que Daniel Reyes, alcalde electo de la comuna, no fue invitado por Evelyn Matthei.

“No es un desayuno de amiguis, Chile está primero, debieron haber invitado a Daniel. No me invitan a mi porque yo voy de salida, pero no haber invitado al candidato que sacó más votos en todo Chile (en la coalición) es realmente impresentable, absurdo, infantil”, expresó Carter.

“Y si alguien quiere ser Presidente de Chile esa no es la actitud que debe tener”, cuestionó el alcalde de La Florida.

Sumado a lo anterior, Rodolfo Carter dijo: “Quién se cree Evelyn Matthei y su entorno. Si no estamos hablando con la reina Victoria, ni con la reina Isabel, si esto es una democracia”, criticó.

Respuesta del equipo de Matthei

Desde el entorno de la jefa comunal de Providencia aseguraron que si se incluyó a Reyes en la convocatoria hecha por Katherine Martorell (RN). Esta se realizó cerca de la medianoche durante la noche del domingo y dirigida a todos los que asistieron al desayuno.

El mensaje fue dirigido a Cecilia Pérez, que trabaja junto a Carter y al alcalde electo de La Florida. Incluso, desde el círculo del actual edil confirmaron que se contactaron Pérez cerca de las 1:00 horas y el mensaje fue leído hasta cinco horas más tarde.

No obstante, Daniel Reyes manifestó que “si hubiesen tenido la intención de invitarme, se contactan directamente conmigo y no a través de terceras personas, de madrugada. Me parece que eso es equivalente a no haber querido hacerlo”.

Igualmente, el jefe comunal electo de La Florida dijo: “Yo no funciono a través de mensajeros, de Rodolfo Carter, ni Cecilia Pérez. Yo soy Daniel Reyes, tengo casi 40 años, gané la elección y lo que correspondía era haberlo hecho a través mío”, declaró.