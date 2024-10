Una mujer fue asaltada durante las últimas horas, esto al interior de su domicilio en la comuna de Ñuñoa.

El delito ocurrió en el pasaje Los Cerezos, casi esquina Eduardo Castillo Velasco.

Hasta ese lugar llegaron tres individuos en un vehículo, los que forzaron el portón de acceso de una vivienda y luego ingresaron a esta tras fracturar un ventanal.

Al interior, se encontraron con una mujer que trabajaba en su computador. Ella de inmediato gritó por ayuda, pero fue reducida por los delincuentes que habrían estado armados.

“Entran al domicilio, yo me pongo a gritar. Me agarran, me pescan y me tiran al piso”, dijo.

Luego, recorrieron por cerca de 10 minutos el domicilio para reunir diversos objetos, principalmente tecnológicos y de fácil reducción.

Finalmente, se dieron a la fuga e incluso se cruzaron con los vecinos que iban en ayuda de la víctima, los que no se dieron cuenta de que eran los ladrones.

Por ahora no hay detenidos y se indaga si los sujetos pertenecen a una banda que suele asaltar viviendas en la mencionada comuna.