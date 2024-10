La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, cuestionó los dichos de Manuel Guerra y su publicación, en el contexto de la filtración de los chats entre el exfiscal Regional Oriente y el abogado Luis Hermosilla. La jefa comunal evalúa acciones legales a nombre del municipio.

El diálogo entre ambos abogados (revelado en un reportaje de The Clinic) se enmarca en la causa contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien dirigió la comuna entre 1996 y 2021.

Dicha gestión fue precisamente cuestionada por la actual jefa comunal, Camila Merino (Evópoli), quien en julio de 2021 denunció posibles irregularidades en los programas Vita ante la Fiscalía Oriente.

Los nuevos y ofensivos chats entre Guerra y Hermosilla surgieron después de la renuncia de Guerra al Ministerio Público, efectuada el 31 de julio de 2021.

Posteriormente, Guerra asumió como docente a media jornada en la Universidad San Sebastián y comenzó a asesorar a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), las mismas comunas bajo la investigación de la Fiscalía Oriente.

Los insultos de Guerra en su chat con Hermosilla

El exfiscal Regional Oriente se refirió a la causa de Torrealba en los mensajes que datan de 2021.

“Lo de Torrealba se ve complejo. Creo que si avanzan se pondrá más difícil para él”, advierte Guerra, quien obtuvo información de la Fiscalía Oriente, a la misma que acudió Merino para cuestiona a Torrealba.

En esa misma línea, el exfiscal profirió groserías contra la actual alcaldesa de Vitacura.

“Son las dudas de la Merino que es una conchesumadre cuadrada y talibana. Muy complicada esa mina”, arremetió Guerra

De igual manera, el exfical señalaba en ese momento que Merino estaba “agarrando alas”. Asimismo, continuó diciendo: “Fui ayer a la municipalidad y está llenado de mucha gente que se las sabe todas”, agregó.

Pero Guerra no se quedó en lo anterior, pues cuestionó las críticas de Merino, pues estaba perjudicando a la derecha de la política chilena.

“Además olvidan qué hay algo que se llama política y coalición. Y que le estás dando trigo a la izquierda”, criticó.

La respuesta de Merino

La reacción de la alcaldesa de Vitacura no tardó en llegar. La jefa comunal emitió un comunicado para referirse al reportaje y a su contenido.

“Guerra se manifiesta duramente en mi contra porque, como alcaldesa de Vitacura, no dudé en actuar y denunciar hechos de corrupción en el municipio, cuando aquellos es una obligación de todo funcionario público”, respondió Merino.

Junto con calificar lo dicho por Guerra como un “hecho de gravedad”, la alcaldesa aseguró que está evaluando acciones legales a nombre de la Municipalidad de Vitacura.

“Creo que el resto de las declaraciones sobre mi persona no corresponde comentarlas y me parece que pudieron ser omitidas en el reportaje, pues no debieran ser de interés público”, continuó cuestionando Merino, esta vez apuntando al contenido del reportaje.